Восстановление файлов с USB накопителя GOODRAM 16Gb.

Уж сколько раз твердили миру: “Не хранить всю документацию в одном месте и в одном экземпляре”. Тем более, если это USB накопитель, который можно легко потерять, раздавить, либо он просто перестанет определяться на компьютере из-за сбоя электроники… А может зловредный вирус попортит Ваши файлы на флешке? Всяко бывает в этой жизни…

И вот очередной подобный случай. У заказчика пропала информация на USB-флешке GOODRAM 16Gb. Устройство при установке в USB-порт компьютера определяется как GENERIC USB Mass Storage Device. Ну и, вроде бы, как всё должно быть хорошо, но вот беда: в проводнике не появляется новая буква диска… Как быть?

Попробуем для начала воспользоваться какой-либо программой логического восстановления информации, например, R-Studio. Запускаем приложение и удивляемся, даже есть буква диска для USB-флешки. Вот это радость!!! Но ликование было преждевременно. Ничего кроме просмотра буквы “E:” мы сделать не можем. Сканирование логической структуры запустить невозможно (кнопка “SCAN” недоступна), т. е. программа не “видит” это устройство как логический носитель информации!

Катастрофа!!! Может попробовать использовать какую-либо другую программу логического восстановления данных? Думаю, что можно, только результат будет предсказуем, данные недоступны!

Можно предположить, что мы имеем вариант выхода из строя контроллера накопителя. Тогда перед нами встаёт задача – попытаться считать данные непосредственно с микросхемы памяти, которая находится внутри флешки, обойдя таким образом неработоспособный контроллер. Для этого разбираем накопитель и попытаемся оценить объемы предстоящих работ. Устройство состоит из двух микросхем: контроллер USB Toshiba TC58NC6623 и микросхема памяти тоже Toshiba 16Gb.

Что-ж, задачка не из лёгких, т. к. данные контроллеры имеют очень сложный алгоритм шифрования, поэтому просто прочитав микросхему памяти мы сможем получить только массив ноликов и единичек, собрать из которых логическую структуру будет не так-то просто… А так-как деваться некуда, выпаиваем микросхему памяти и пытаемся зачитать её с помощью программно-аппаратного комплекса PC-3000 Flash Edition. Помещаем чип в устройство считывания (PC-Flash Reader) и ждем пока будут прочитаны все 16 гигабайт данных (вне зависимости от того, каков объем информации был записан на флешке).

Ну вот мы получили дамп (слепок) микросхемы памяти этого накопителя. Что дальше? Попробуем сделать нужные преобразования этого массива для приведения его в правильный формат.

Для этого контроллера нет готового решения, поэтому воспользуемся процедурой анализа данных по всему дампу, чтобы попытаться получить правильную логическую структуру. Она будет работать гораздо медленнее чем готовый алгоритм, но, к сожалению, это единственный вариант, доступный для нашей задачи. Итог работы алгоритма – созданная виртуальная файловая система.

Давайте оценим качество получившегося материала. Можно попробовать найти в папках известный нам формат файла (например фотографию *.jpg или документ *.doc) и просмотреть данный файл. Если он откроется корректно, то мы на правильном пути. Иначе надо искать ошибку в нашем алгоритме преобразований.

Как видим, структура папок нарушена, некоторые файлы имеют искаженное название и ни один из них корректно не открывается. Значит есть проблема с преобразованием нашего дампа.

А может изначально неисправность была не в контроллере, а в том, что плохо читается микросхема памяти? Давайте проверим это экспериментально! Попробуем ещё раз перечитать чип, но уже с более глубокими параметрами вычитывания.

А для пущей уверенности сделаем на получившемся дампе проверку и корректировку данных с учетом ECC (контроль чётности). И вот теперь попробуем ещё раз применить те методы, которые мы уже пытались использовать в нашей задаче. Получаем новую виртуальную файловую систему. Попытаемся теперь посмотреть на результат наших преобразований.

Теперь все файлы находятся на своих местах. Информация читается корректно и можно скопировать восстановленные данные на новый носитель информации. Только одно условие: делайте копию, господа! Это займет немного времени, но позволит сэкономить Ваше здоровье и денежные средства при возникновении нештатных ситуаций с оборудованием.

Всё!

Александр Николаевич, Калининград, 2016.